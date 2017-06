Procurorii au cerut prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de zile pe numele primarului Dorin Chirtoaca. Decizia va fi luata joi

Astfel, magistratii de la Judecatoria Buiucani urmeaza sa se pronunte joi, 22 iunie.

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost retinut de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Ulterior, avocatii lui Dorin Chirtoaca au atacat decizia la Curtea de Apel, insa magistratii de acolo au respins recursul avocatilor.