Procurorii au emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele directoarei de la o scoala profesionale din capitala. Femeia este banuita de trafic de copii

Potrivit procurorilor, directoarea scolii este suspectata ca in vara anului 2017 ar fi trimis un grup de elevi, minori la un stagiu de practica pe litoralul romanesc.

Acestia, insa, nu ar fi primit salariul integral pentru munca prestata. In plus au fost tinuti in conditii rele.

Directoarea institutiei a fost anterior concediata din functie dupa ce ar fi fost sanctionata disciplinar cu mustrare aspra, dar nu am reusit sa aflam pentru ce.

Ulterior, demisia sa a fost anulata prin judecata, iar ea a revenit la locul sau.