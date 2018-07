Procurorii au emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele soferului care a provocat accidentul la Leuseni, in urma caruia 4 persoane au decedat, iar alte patru sunt la spital. Barbatul nu era singur in masina

Potrivit procurorului de caz, barbatul de 34 de ani deocamdata nu a facut nici o declaratie. Totodata, procurorii sustin ca soferul nu era baut in momentul impactului. Tot procurorii spun ca in momentul impactului alaturi de sofer se afa un pasager, care nu a avut de suferit.





Dupa tanarul de 20 de ani care a fost adus ieri de la spitalul din Nisporeni la Chisinau, in aceasta dimineata la Institutul de Medicina Urgenta a fost adusa si tanara de 23 de ani.





Ambii sunt in coma si sunt conectati la respiratie artificiala, starea lor fiind extrem de grava.





Patru persoane au murit pe loc, iar altele patru au fost internate la spital dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita in plin de o masina, la volanul careia se afla un barbat de 34 de ani.



O tanara de 25 de ani, care potrivit rudelor ar fi fost insarcinata, a murit. S-a stins si fiica sa de patru ani. Rudele sustin ca sotul femeii vine acum din Germania ca sa-si inmormanteze familia.





Tanarul de 20 de ani care acum se zbate intre viata si moarte e fratele femeii. Cu el era o tanara cu care acesta urma sa se casatoreasca si care a scapat doar cu rani usoare.





Si sotul tinerei de 23 de ani, care acum e in coma, se afla la spital. Cei doi si-au pierdut fiica de 6 ani in urma accidentului, iar baietelul lor de 3 ani e internat la reanimare.



In teribilul accident de langa Leuseni si carutasul, un baiat de 16 ani care nu era ruda cu ceilalti, a murit pe loc.





Potrivit politiei, soferul care a dat peste caruta, in varsta de 34 de ani a scapat fara sa aiba de suferit. El a fost retinut si urmeaza sa fie cercetat penal.