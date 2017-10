Procurorii au incheiat urmarirea penala in cazul tentativei de omor a lui Vlad Plahotniuc. Oamenii legii au iesit in fata presei pregatiti ca la carte, cu scheme si grafice, pe care le-au prezentat in PowerPoint - VIDEO

Procurorii au incheiat urmarirea penala in cazul tentativei de omor a liderului PD, Vlad Plahotniuc, si au trimis dosarul in judecata. Oamenii legii spun ca au pus sub invinuire sapte persoane, iar interlopul Grigorie Caramalac, care ar fi comandat asasinatul, a fost dat in cautare internationala. Procurorii s-au pregatit minutios si au prezentat toata schema in Power Point. Au explicat si de ce.