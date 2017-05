Procurorii cer astazi prelungirea mandatelor de arest pentru suspectii retinuti in cazul presupusului asasinat a lui Vlad Plahotniuc

Presupusa tentativa de asasinare a lui Vlad Plahotniuc ar fi fost comandata de catre interlopul Grigore Caramalac, aflat la Moscova. Pentru asta, executorii urmau sa primeasca in jur de un milion de dolari. Cel putin asta spun procurorii, potrivit carora Caramalac ar fi vrut sa-l omoare pe Plahotniuc, deoarece l-ar invinui pe democrat de fabricarea tuturor dosarelor pornite pe numele acestuia la noi in tara.

Acum cateva zile in urma, procurorii au facut publice imagini din timpul interogatoriul unui presupus asasin.

La inceputul lunii martie ministerul ucrainean de Interne a anuntat ca a deconspirat, impreuna cu politistii moldoveni, o tentativa de asasinare a omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Abia a doua zi, autoritatile de la noi, au anuntat in cadrul unei conferinte de presa, ca au fost retinute in total 17 persoane.

Autoritatile au prezentat si imagini care ar arata modul in care presupusii asasini isi planuiau atacul, desenand planul pe pamant in plina zi, in strada. Chiar si asa, opozitiaşparlamentara si cea extraparlamentara pune la indoiala veridicitatea presupusei tentative de omor asupra democratului Vlad Plahotniuc.

Unii deputati spun ca prea multe lucruri nu se leaga, asa ca totul seamana cu un plan bine gandit. Pe de alta parte, democratii sustin ca sunt sincer ingrijorati pentru viata sefului lor de partid.