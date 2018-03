Procurorii cer pana la 8 ani de puscarie pentru consilierul PD, care a urcat baut la volan si care a fugit imediat de la fata locului dupa ce a spulberat cu masina un baietel de 7 ani din Corjeuti: va comparea pe banca acuzatilor

Procuratura raionului Briceni a finalizat urmarirea penala si a expediat dosarul de invinuire a consilierului PD din Corjeuti, in judecata.

Tragedia a avut loc acum o luna la Corjeuti. Un copil de sapte ani s-a stins, sub privirea mamei sale, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un consilierulu PD, care era baut.

Femeia, insotita de cei trei copii ai sai, se intorcea seara acasa de la biserica. Vecinii spun ca toti mergeau pe marginea drumului, cand la un moment, unul dintre copii a fost izbit de o Toyota. Politia sustine ca soferul in varsta de 32 de ani era beat.

Speriat, soferul a fugit de la fata locului, iar copilul s-a stins in drum spre spital. Ulterior, soferul a fost indentificat, retinut si plasat in arest preventiv, unde se afla si in prezent.

In urma testarii alcoolscopice, s-a demonstrat ca in momentul accidentului, consilierul PD avea o concentratie de alcool in aerul expirat de 0,86 mg/l, iar in sange concentratie de alcool indica 2,40 g/l.

Daca va fi recunoscut vinovat, barbatul risca pana la 8 ani de puscarie.