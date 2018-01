Dorin Chirtoaca ramane sub control judiciar pentru inca 30 de zile. Igor Gamretchi nu a depus marturii, fiind chemat in instanta in calitate de martor. Chirtoaca: “Inca din vara anului trecut dumnealui se lauda ca va putea reveni la serviciu" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: “Inca din vara anului trecut dumnealui se lauda ca va putea reveni la serviciu si ca nu va avea interdictie de a ocupa functii publice. Foarte mirati erau cei de la procuratura si de la CNA cand le spuneam lucrul acesta, dar iata ca s-a demonstrat ca s-a adeverit.”

Asta in conditiile in care ieri, Curtea Suprema de Justitie i-a aplicat fostului sef de la transport o pedeapasa mai blanda. Dupa ce Curtea de Apel a transformat cei doi ani de inchisoare cu executare, in trei cu suspendare si i-a interzis sa ocupe functii publice timp de 3 ani, CSJ a anulat aceasta intedictie, astfel ca Gamretchi se poate intoarce la munca.

Mai mult, Chirtoaca vrea sa conteste disjungerea cauzei penale in care care sunt vizati Gamretki, milionarul Pincevschi si viceprimarul Nistor Grozavu si judecarea lui intr-un proces separat.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: “Ori venim cu totii pe banca acuzatilor, cu mine in frute, daca se pune asa problema ca sa vedem cine si ce spune si impotriva cui. Ori chestiunea asta cu transformarea complicilor in martori, tine de domeniul ilegalului comis de procuratura.”

Cat despre faptul ca Silvia Radu vrea sa reformeze primaria, Dorin Chirtoaca spune ca...

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Orice om care ajunge la carma primariei, trebuie sa aiba in primul rand sprijinul catatenilor, cu atat mai mult daca pune problema de reforme si reorganizari. Daca lucrurile se doresc a fi desfasurate asa cum a anuntat, iar CMC a luat apa in gura, mai ales socialistii, inseamna ca noi avem foarte clar, uzurparea puterii in stat."

La inceputul acestei saptamani, Silvia Radu spunea ca vrea ca mai multe directii si subdiviziuni sa fie lichidate, iar altele absorbite. Dorin Chirtoaca a fost retinut anul trecut in luna mai fiind acuzat de trafic de influenta si corpuere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat.