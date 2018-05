Zeci de perchezitii CNA intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza doua companii de constructii din Chisinau: cei din administratie, suspectati ca au dat salarii in plic si au dat in exploatare blocuri de proasta calitate - VIDEO

Ofiterii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate au descins astazi in acest bloc de pe strada Miorita unde isi are oficiul una din cele doua firme de constructii ajunse in vizorul lor. Oamenii legii spun ca au gasit dovezi care ar indica faptul ca firma lucreaza dupa o schema ilegala.

Eugen BURDUS, PROCUROR PCCOCS: “Au fost descoperite respectiv inscrisuri de contabilitate dubla, vor fi prezentate la inspectoratul fiscal.”

Ieri si azi ofiterii au perchezitionat birourile si casele celor care se afla in fruntea companiilor. Acestia sunt invinuiti ca au prejudiciat bugetul de stat cu 8 milioane de lei in ultimii doi ani. In tot acest timp, firmele ar fi declarat date false cu privire la veniturile incasate.

Eugen BURDUS, PROCUROR PCCOCS: “Factorul de decizie a intreprins, a inclus date denaturate cu privire la datele cu impozit pe venit si respectiv a salariilor care se achita angajatiilor in plic si respectiv nu se achitau impozitele. La bugetul nationale.”

Procurorul a mentionat ca firmele vizate au un capital mare si mai multi ani de cand activeaza pe piata de constructii. Totodata cei care au cumparat apartamente de la aceste companii s-au plans de calitatea proasta a lucrarilor.

Trei reprezentanti din conducerea celor doua firme au fost retinuti si se alfa acum in izolator. Acestia au refuzat sa dea declaratii oamenilor legii. Cei suspectati risca pana la sase ani de inchisoare sau amenzi de pana la 27 de mii de lei. Activitatea companilor, insa, nu a fost sistata deocamdata.