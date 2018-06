Procurorii urmeaza sa ceara mandat de arest pe numele politistului, retinut pentru ca a impuscat tanarul de 20 de ani de la Hancesti, dupa ce a acela a intrat, fara voie, cu doi prieteni intr-un bazin privat

Proprietarul localuluii si polistul care a tras in tanarul de 20 de ani, s-au prezentat in fata judecatarei Svetlana Tizu.

Sedinta a incepul la ora 14:30.

Totul s-a intamplat acum trei zile. Un tanar de 20 de ani din Hancesti a fost impuscat mortal noaptea trecuta de un politist. Acesta a intrat fara voie impreuna cu doi prieteni intr-un bazin privat. Potrivit procuraturii, seful adjunct al politiei criminale din oras, care tocmai efectua razii impreuna cu proprietarul, a scos arma si a tras. Cei doi au fost retinuti.

Potrivit apropiatilor, victima este fiul fostului sef al SIS din Hancesti. Noaptea trecuta, in jurul orei 1.00, acesta a intrat, impreuna cu doi prieteni, pe teritoriul unei bazei de odihna private din oras in afara programului de activitate. Baietii au sarit in apa sa se racoreasca. Tocmai in acel moment, acolo se afla proprietarul si seful adjunct al politiei criminale.

Ceilalti doi tineri care erau impreuna cu el noaptea trecuta ar fi fiul deputatului democrat Anatolie Zagorodnii si fiul sefului adjunct al Inspectoratului de Politie din Hancesti. Seful adjunct al politiei criminale din Hancesti si proprietarul bazinului au fost retinuti. Oamenii legii au deschis o cauza penala pentru omor intentionat. Cei trei tineri nu aveau antecedente penale, spun procurorii. Cazul este investigat de procuratura Chisinau.

