Procurorii urmeaza sa ceara mandate de arestare pe numele celor doi indivizi retinuti dupa incidentul de la Stauceni. Inca un suspect, retinut astazi. Ultimele detalii

Procurorii urmeaza sa ceara mandate de arestare pe numele celor doua persoane retinute pana acum. Altele doua se afla la spital fiind ranite in mana si in spate. Proprietarul magazinului nu a fost retinut, insa are statut de banuit in cauza penala pornita pentru omor intentionat.

Totusi, versiunea principala este ca barbatul in varsta de 36 de ani a impuscat, fiind in legitima aparare. Toti indivizii implicati au fost identificati, iar procurorii urmeaza sa stabileasca ce rol au avut ei in acest caz.

Incidentul s-a produs vineri, 17 februarie, la un magazin de materiale de constructii din comuna Stauceni. Totul din cauza unui conflict mai vechi dintre proprietar si un individ, care a dat buzna in cladire impreuna cu alte 10 persoane si ar fi luat la bataie pe toti cei care se aflau in interior. In consecinta un barbat de 35 de ani a murit, iar alte 3 persoane au ajuns la spital.