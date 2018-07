Procurorul din spatele unei constructii cu scandal din centrul Chisinaului - Ziarul de Garda

Noul imobil este planificat să fie înălţat pe rămăşiţele unui fost apartament la sol, cu suprafaţa de doar 26 metri pătraţi, adjudecat de părinţii celor doi procurori în urmă cu aproape trei ani şi demolat ulterior.

În februarie 2016, Vasile şi Galina Dulgheru, părinţii procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru de la Procuratura mun. Chişinău, despre care ZdG a scris anterior că au construit, prin intermediul firmei „Sky Home Lux” SRL, un bloc cu 10 etaje, au cumpărat un apartament la sol, cu o suprafaţă de 26,7 m.p., în chiar centrul Chişinăului. Potrivit informaţiilor din contractul de vânzare-cumpărare, familia Dulgheru ar fi achitat pentru locuinţă vreo 3 mii de euro (62 de mii de lei), deşi preţul ei de piaţă este de cel puţin cinci ori mai mare.

Reconstrucţia apartamentului, sinonimă cu demolarea şi edificarea unui spaţiu comercial

La scurt timp după ce au cumpărat apartamentul de pe str. Vlaicu Pârcălab, familia Dulgheru a demarat demolarea acestuia, făcând şi demersuri pentru obţinere a actelor necesare reconstrucţiei. Iniţial, au obţinut de la doi vecini permisiunea de a efectua lucrări de reconstrucţie a locuinţei. Ulterior, la 16 august 2016, familia Dulgheru a depus o cerere prin care solicita eliberarea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei terenului, din locativă în nelocativă.

Printr-o altă cerere, depusă cu două săptămâni mai devreme, familia Dulgheru a solicitat eliberarea certificatului de urbanism pentru „reconstrucţia apartamentului”. Contactele aferente cererii conţineau numărul de telefon mobil al procurorului Ion Dulgheru.





Acţiunile şi atitudinea familiei Dulgheru a nemulţumit oamenii care locuiesc în zonă. Aceştia au cerut autorităţilor să se implice şi să stopeze construcţia. Ulterior, au atacat în judecată eliberarea autorizaţiei de construcţie. „Aici era o vecină în vârstă, care a decedat acum trei ani. Neamurile ei au perfectat actele şi au vândut apartamentul. Într-o zi, dl care l-a cumpărat s-a apropiat de noi şi a cerut învoire la recunostruirea apartamentului. Am crezut că prin reconstruire, el a vrut să ridice jumătate de etaj, să facă reparaţie capitală… Nicidecum nu era vorba de demolarea apartamentului. Anul trecut, tot vara, eram la odihnă, la Marea Neagră, iar vecinii ne-au transmis că noul vecin a demolat apartamentul său şi mai că a distrus şi apartamentul nostru, care, practic, avea perete comun cu acel apartament, anterior, între ele, fiind chiar o uşă interioară. Când am venit acasă, am văzut ce a făcut dl ăsta, care se bătea cu pumnul în piept că e vecin cinstit şi de onoare. Am iernat cu un perete de doar 15 cm grosime. Temperatura din cameră era ca şi temperatura de afară. Aşa, toate cheltuielile pe încălzire s-au dus în vânt”, spune Veaceslav Croitor, care l-a recunoscut într-o poză pe procurorul Andrei Dulgheru, ca fiind cel care gestionează viitoarea construcţie.

„Eu nici în faţă nu-i ştiu pe cei care au cumpărat terenul. Da, persoana asta vine (Andrei Dulgheru, n.r.). Toate întrebările le-am avut cu dl Andrei. Din auzite ştiu că-i procuror. El nu prea detalia că-i procuror. El mai mult pe ascunziş, ca să nu ştie lumea cine-i. Pe părinţii lui, proprietari din acte ai clădirii, niciodată nu i-am văzut. El venea de obicei după lucru, dar de câteva ori a fost şi în timpul zilei de muncă”, susţine Veaceslav Croitor, completat de soţia sa, Elena, care denunţă reacţia autorităţilor în acest caz.

