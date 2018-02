Procurorul Dumitru Robu, care investigheaza dosarul lui Dorin Chirtoaca a fost ales sef adjunct la procuratura municipala

Dumitru ROBU, PROCUROR PROCURATURA ANTICORUPȚIE: “Cand o sa fie semnat ordinul de procurorul general, atunci voi intra in functie. Cat despre dosarul lui Chirtoaca, eu voi sustine in continuare acuzarea. Conform procedurii penale, cine finiseaza urmarirea penala, tot acel procuror sustine acuzarea de stat si o reprezinta in instanta de judecata, indiferent ce functie detine.”

Astfel, Dumitru Robu va ramane procurorul care va instrumenta in continuare cazul lui Chirtoaca, dar si al celorlalti invinuiti in dosarul parcarilor cu plata. Pana in prezent, in acest dosar a fost condamat doar Igor Gamretki, care a primit o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare.

Dumitru Robu este procuror anticoruptie din 2016, iar in 2017, acesta a fost decorat cu medalia pentru serviciu impecabil.