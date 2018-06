Cum va fi recuperat miliardul disparut: "Au fost deschise peste 200 de cauze penale. Banii nu sunt doar in RM". Etapele comiterii fraudei: Etapa grupului Gacikevici si etapa grupului Filat, Platon si Sor. Schemele si sumele \ DOC

Potrivit lor, strategia prezentata astazi nu are legatura cu cea inclusa in raportul Kroll 2. Intrebati cand ar putea fi facut public raportul Kroll2, acestia sustin ca asteapta ca documentul sa fie tradus din engleza in romana si ulterior vor folosi informatiile de acolo pentru a continua investigatia.

























Eduard HARUNJEN, PROCUROR GENERAL: "Este un subiect care nu paraseste ordinea de zi. Vreau sa va reamintesc ca toae etapele fraudei bancare au fost facute publice de fiecare data. Am vrut sa va spunem ca procurorii anitcoruptie au reusit sa elucideze elementele fraudei bancare si ca aceasta frauda cuprinde anii 2007-2014. Putem vorbi depre circa 200 de cauze penale, suntem la etapa de finalizare a catorva cauze penale."

Adriana BETISOR, ADJUNCTUL PROCURORULUI SEF AL PROCURATURII ANTICORUPTIE: "Am venit pentru a prezenta o informatie ampla. Pana la aceasta etapa am depus eforturi pe parcursul a 3 ani. Pentru a ajunge la aceasta etapa au fost antrenati mai mutli procurori si ofiteri CNA. Nu ne permitem sa venim cu mai multe aman unte. Peste 90 la suta pana in acest moment am reusit sa identificam.cunoastem cu certitudine ca banii nu sunt doar in RM, dar si peste hotare.Strategia urmeaza sa fie pusa in aplicare. Valoarea prejudiciului cauzat statului este de 13,34 miliarde de lei.

Doua modalitati tipice de sustragere au fost creditarea companiilor suspecte, care aveau bunuri imobile in valoare de 2,6 miliarde de lei. Din 13,3 miliarde, cele 2,6 miliarde de lei vor fi recuperati. 10,7 miliarde trebuie recuperati. La etapa de urmarire penala la moment avem persoane identificate."

Bogdan ZUMBREANU, DIRECTOR CNA: "Este probabil procedura care va dura in timp decat alte proceduri .Se va efectua schimb de date, vor fi stabilite juristdictiile. Se va trece la zona procesual-penala. Va fi contracta si o comapnie care are practica. Se va negocia repatrierea bunurilor. Ne dorim o munca sistemica. Suntem la etapa strategiei de recuperare."

