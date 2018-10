Procurorul General nu vrea sa fie audiat, asa ca, audierile in cazul furtului miliardului vor avea loc in alt format. Carp catre Candu: "Ati zis ca 90% din bani i-ati gasit si va cred, deci sa bucuram cetatenii ca nu vor mai trebui sa-i intoarca"

Audierile vor avea loc, joi, 11 octombrie, in Parlament, fara participarea Procurorului General. Asta dupa ce, la inceput de saptamana, Harunjen i-a scris lui Candu o scrisoare prin care l-a anuntat ca refuza sa vina la audieri.

Potrivit unei hotatari adoptate astazi, audiati in plen vor fi doar directorul CNA, Bogdan Zumbreanu si conducerea BNM.

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Bineinteles ca hotatarea Paramentului este clara si nu inteleg de ce ignoram aceasta hotatare.

Nu intelegem de ce nu este respectata hotararea adoptata de Parlament saptamana trecuta. Avem tot dreptul sa audiem PG, consideram ca prin refuzul sau a incalcat mai multe articole din Constitutia Republicii Moldova. Am vazut si raspunsul domnului director CNA, cu o zi inainte de audieri, ce poate fi mai important decat audierile. Putea sa anunte macar mai din timp, dar nu cu o zi inainte de audieri. Sa fie respectata hotatarea Parlamentului, sa vina la audieri."

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: "In acest context, chiar daca am discutat la Biroul Permanent. Majoritatea parlamentara a refuzat prezentarea raportului PG pentru anul 2017. Parlamentul poate si trebuie sa audieze pe cine crede necesar. Noi insistam asupra acestor audieri. In luna mai, Procurorul General si directorul CNA au venit si ne-au prezentat strategia de recuperare, nimeni nu le-au cerut-o, atunci au prezentat-o, iar acum spun ca nu au treaba. Trebuie sa se faca lumina, iar Parlamentul sa munceasa in folosul cetatenilor."

Lilian CARP, DEPUTAT PL: "Ati zis pe la televiziuni ca 90 la suta din banii furati au fost gasiti si va dau crezare, a zis si domnul premier Pavel Filip ca 90 la suta din persoanele vizate in furtul miliardului sunt cinstiti si au nimerit intamplator in lista. Noi vrem sa stim daca bani sunt gasiti, sa bucuram cetatenii ca nu vor mai trebui sa-i intoarca. Sa le zicem oamenilor ca banii gasiti vor merge la drumuri bune 1, 2, la pensii. Vrem sa stim daca chiar au fost gasiti banii."

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "A fost discutat subiectul la Biroul Permanent. Fata de Procurorul General putem sa discutam, insa nu cred sa ajungem la O finalitate. Cat despre directorul CNA, ne-a cerut sa fie amanate audierile. Propun ca audierile sa fie limitate la CNA - BNM."

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Oamenii asteapta 4 ani sa vada adevarut. Oamenii au platit Kroll 1, Kroll 2. Mai asteptam pana domnul presedinte al Parlamentului o sa publice Kroll 2 pe blog."