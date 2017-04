Procurorul Vitalie Busuioc: "Membrii gruparii au vorbit clar despre Vlad Plahotniuc. Tinta lor era o cladire si automobilul acestuia". Noi detalii

Potrivit sef-adjunctului al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate si Cauze Speciale, Vitalie Busuioc, membrii gruparii au vorbit clar despre Vlad Plahotniuc.

Tinta lor era cladirea unde isi desfasoarea activitatea mai multe firme atribuite democratului Vlad Plahotniuc, cat si automobilul acestuia.

"Aveau pregatit un automobil cu numerele lituaniene cu care sa vina in RM. 9 indivizi au fost retinuti in Ucraina, 2 dintre care lupatori cu pregatire speciala si au participat la operatiunile din Donbas. 8 indivizi au fost retinuti in tara. Comanditarii sunt doi moldoveni, iar remunerarea era de 200 de mii de dolari"

Asupra celor retinuti au fost gasite grenate cu efect cumulativ, doua pistoale, munitii, statii radio, obiecte de camuflaj cum ar fi barbii, peruci, telefoane mobile de unică folosinta, calculatoare si documente.

Autoritatile din Republica Moldova in comun cu cele din Ucraina urmeaza stabileasca mai multe detalii despre acest caz.