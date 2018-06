Producatorii moldoveni care isi exporta marfurile au parte de conditii mai bune in care sa-si foloseasca granturile obtinute de la Banca Mondiala: vor putea sa-si cumpere echipament - VIDEO

Nicanor Negru este unul dintre cei a beneficiat de un astfel de grant. El are o afacere in domeniul apiculturii - produce miere de albine si o exporta in Polonia, Italia si Germania. Pentru ca a folosit deja banii din grantul obtinut in cadrul proiectului PAC II, ca sa-si extinda afacerea, el a luat si un credit de la Banca Mondiala in conditii destul de avantajoase.

Nicanor NEGRU, PRODUCATOR: “Scopul nostru pentru anul acesta cat si anul viitor este de a produce miere ecologica miere certificata bio. Care ulterior vom putea exporta mai usor si pe alte piete. Un alt scop este de a produce si de a exporta mierea ambalata la borcan.”

Proietul PAC II ofera granturi de pana la 200 de mii de lei intreprinderilor care sunt orientate spre export. Daca pana nu demult acesti bani puteau fi investiti doar pentru imbunatatirea calitatii serviciilor si marketing, acum din ei beneficiarii vor putea cumpara si utilaje de care au nevoie.

Aureliu CASIAN, DIRECTOR EXECUTIV PAC II: “Noi am considerat ca includerea unei portiuni de echipament de producre a fi un imbold important pentru agentii economici sa aplice mai activ la aceste resurse.”

La fel ca si Nicanor Negru, oricine obtine un grant, poate beneficia si de un credit.

Aureliu CASIAN, DIRECTOR EXECUTIV PAC II: “Proiectul prevede in fara de grant, de care a beneficiat acest agent economic si o componenta de credit care este oferita agentilor economici exportatori. Pentru investitii capitale si pentru suplinirea necesitatilor mijloacelor circulante."

Proiectul Ameliorarii Competitivitatii este sustinut de Banca Mondiala, care a finantat pana acum peste 140 de exportatori moldoveni.