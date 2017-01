Produsele alimentare inca nu au ajuns in magazinele din Molovata Noua si Cocieri. Aeroglisorul nu poate transporta marfa: gheata este prea subtire - VIDEO

Urmeaza ca in urmatoarele zile un grup de specialisti sa regleze motoarele, astfel ca vehiculul sa se poata deplasa si in aceste conditii. Responsabilii de la Transporturi sustin ca toate soselele au fost deszapezite, in prezent nicio localitate nu este blocata.

Cat priveste curatarea drumurilor din sate, aceasta este responsabilitatea primariilor. Potrivit meteorologilor, in week-end in nordul si centrul tarii, va ninge slab. Minimele vor oscila intre -8 si – 11 grade, iar maximele vor fi intre 0 si 3 grade. La inceputul saptamanii viitoare se raceste din nou.