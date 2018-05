Produsele "Alissa Beauté" au fost create pentru cei care sunt in relatii serioase cu frumusetea! Trebuie neaparat sa le testezi si tu - VIDEO

Cand daca nu in sezonul estival ai mai mult timp, dar si dispozitie pentru a avea si mai multa grija de tine. Anume in aceasta perioada, femeile tin sa se alinte si sa se rasfete corpul cu diferite proceduri de relaxare, restabilire si reimprospatare, iar cand alegerea e si mai mare, ai numai de castigat. Zilele trecute, pe piata de la noi a fost lansat un nou brand de produse dermocosmetice, create in laboratoarele din Italia.

Acest brand de cosmetice are scopul de a proteja tenul de stresul urban.

Noile preparate sunt concepute pentru utilizarea profesionala, avand o gama foarte larga de tratamente pentru orice tip de piele, indiferent de varsta.

Mai multe detalii despre produsele Alissa Beauté, gasesti aici, dar si in video de mai jos.

