Profesori straini pentru medicii de la noi. Ei au invatat cum sa intervina rapid in cazul unor persoane care au suferit traumate in acidente - VIDEO

Profesori straini pentru medicii de la noi. Astazi ei au invatat cum sa intervina rapid in cazul unor persoane care au suferit traumate in acidente, cutremure sau alte calamitati naturale. Doctorii au exersat pe manechine, dar sunt siguri ca vor face fata si in cazul unor situatii reale. Cursul face parte dintr-un program international, implementat anterior in peste 60 de tari.