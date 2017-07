Ar fi castigat sute de mii de lei dupa ce ar fi taiat ilegal copaci din padurile din Orhei. O persoana, retinuta, iar seful Intreprinderii silvice Orhei - anuntat in cautare. Schema pusa la cale de suspecti

Potrivit CNA, acestia lucrau impreuna de mai mut timp. Periodic efectuau taieri autorizate a arborilor, insa pe langa acestia, defrisau zeci de copaci fara a-i include in actele oficiale.

Oamenii legii spun ca arborii care erau taiati ilegal, erau prelucrati, iar ulterior masa lemnoasa era vanduta. Astfel, banii pe care ii obtineau erau impartiti in functie de statutul si implicarea suspectilor in aceasta actiune. In urma vanzarilor suspectii luau sute de mii de lei.

Astazi, procurorii anticoruptie si ofiterii CNA au efectuat perchezitii la domiciliul si biroul de serviciu al sefului Intreprinderii silvice Orhei, dar si la conducatorii ocolurilor silvice din Seliste, Susleni si Ivancea din Orhei.

Trei persoane, inclusiv o contabila, au fost escortate la CNA pentru audieri, iar seful OS Seliste a fost retinut pentru 72 de ore. De asemenea, procurorii urmeaza sa-l anunte in cautare pe seful IS Orhei care ar fi parasit, de curand, teritoriul tarii.

Procurorii Anticoruptie au pornit mai multe cauze penale pentru corupere activa, pasiva si abuz de serviciu.