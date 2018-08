Programul drumuri bune pentru Moldova se impiedica in deficitul de bani, pietris si tehnica - mold-street.com

In acelasi timp, aproape jumatate din mijloacele finanaciare destinate de reparatie curetna a drumurilor locale si nationale in cadrul programului vor ajunge la cinci companii private. Au trecut mai mult de cinci luni de la anuntarea "Drumuri bune pentru Moldova" si peste 100 de zile de la semnarea primelor contracte cu operatorii economici care repara drumuri in cadrul acestui proiect.



Doar o treime din volumul de lucrari

Judecand dupa comunicatele emise saptamanal si reportajele ale posturilor TV afiliate Partidului Democrat, proiectul ramane prioritar si rezultatele lui sunt folosite la maximum in campania de promovare a unei imagini pozitive pentru guvernare.

