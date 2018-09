Programul „Sanatate fara hotare”: Medpark ofera servicii complexe pentru tratarea pacientilor cu diagnostice complicate

- Cum a fost conceput proiectul „Sănătate fără hotare”?

Olga Şchiopu: Este un proiect pe care l-am dezvoltat treptat. Totul a pornit de la acele cazuri medicale, în care nu am putut să le fim de ajutor pacienţilor în volum deplin, având la dispoziţie capacităţile şi tehnologiile existente. Şi pentru că nu este etic să le spunem pacienţilor: „Va trebui să rezolvaţi această problemă desinestătător”, am căutat soluţii.

Ne-am organizat şi am lansat un serviciu cu o abordare unică, pentru ca să ne putem asuma responsabilitatea de a gestiona cazuri complicate, ca să putem avea grijă de aceşti pacienţi pe parcursul întregului proces: de la stabilirea diagnosticului şi până la încheierea tratamentului.

Deseori tratamentul în cazurile grave este de lungă durată, poate fi vorba chiar de ani. Pentru unele etape de tratament este necesară deplasarea în afara ţării. Pacienţii care au trecut prin astfel de situaţii ştiu foarte bine cât de frustrant este să mergi în străinătate, într-un mediu absolut străin, unde nu cunoşti pe nimeni, unde este o altă cultură, alte obiceiuri, unde nu ai niciun umăr care să te sprijine. Din cauza acestei frustrări povara psihologică devine şi mai mare pentru pacient, care este deja debusolat, pentru că se confruntă cu probleme de sănătate grave.

Noi vrem să scutim pacientul de acea stare de anxietate, de nelinişte, de neînţelegere a ceea ce se întâmplă atunci când pleacă în străinătate pentru unele proceduri medicale, asumându-ne în totalitate aceste griji.

- Într-adevăr, este o abordare unică, cel puţin în ţara noastră... Probabil că nu a fost uşor să lansaţi un serviciu atât de complex şi să găsiţi parteneri.

Olga Şchiopu: Medpark este un spital matur, avem 8 ani de activitate în spate. Noi avem stabilite sisteme de calitate în instituţie, noi înţelegem ce înseamnă calitate, ce înseamnă responsabilitate din partea unei instituţii medicale, am ales parteneri care ne corespund nouă, ca valori, ca ideologie, ca atitudine faţă de pacient, ca respect faţă de demnitatea pacientului. Am ales aşa cum am fi ales pentru apropiaţii şi rudele noastre.

Primul nostru partener extern este spitalul din Turcia „Anadolu John Hopkins”. Continuăm stabilirea parteneriatelor cu alte spitale de referinţă.

Programul „Sănătate fără hotare” nu este o simplă direcţionare a pacientului către spitalele din afara ţării. Este un concept complex. În primul rând, tot ce poate fi făcut în ţară – facem aici, pentru a diminua eventualele cheltuieli şi deplasări.

Iar atunci când un pacient pleacă în afara ţării, de el au grijă 2 persoane: un administrator de program, care gestionează şi oferă suport pentru întreaga logistică în cadrul deplasării şi un coordonator medical, care monitorizează toate aspectele medicale.

Administratorul programului este în legătură permanentă atât cu pacientul şi familia sa, cât şi cu spitalul-gazdă, cu tot personalul implicat de acolo. Iar toată circulaţia de informaţie are loc online, în regim continuu, fiind oferite răspunsuri la toate întrebările şi situaţiile posibile.

Vreau să subliniez că echipa medicală dedicată este formată la noi, la Medpark. Este vorba de specialişti foarte bine pregătiţi, care în cadrul instituţiei noastre au lucrat pe parcursul multor ani anume cu aşa gen de cazuri complexe, multidisciplinare, care au stabilit diagnosticuri diferenţiate dintre cele mai dificile. Deci de acum încolo, aceşti medici au acces la instrumente şi mai sofisticate, într-un fel, le-am dat în calitate de instrumente resursele instituţiilor medicale de top din afara ţării.

Pentru că noi suntem la curent cu tot ce se întâmplă cu pacientul, putem să intervenim oricând. Pacientul are senzaţia că se află tot în Medpark, că este tratat tot de acel medic care l-a evaluat, i-a stabilit diagnosticul, care a mers cu el până la această etapă şi care continuă să-i fie alături, doar că nu fizic. Orice complicaţie, situaţie, orice întrebare care intervine – pacientul are cui o adresa şi ştie că are un umăr de nădejde. Este important.

- Pacienţilor cu ce tipuri de boli este destinat programul „Sănătate fără hotare”?

Olga Şchiopu: Când vorbim de diagnostice grave, ne referim la afecţiunile cardiologice, neurologice, dar, de cele mai dese ori este vorba de oncologie. Majoritatea pacienţilor moldoveni care merg să se trateze înafara ţării sunt pacienţi oncologici. La ora actuală, nicio instituţie privată din Moldova nu poate oferi tratament oncologic fiindcă nu există un cadru legislativ în acest sens, el încă nu a fost elaborat. Noi, spitalul Medpark, am făcut primul pas: am introdus în lista de servicii prestate o investigaţie importantă pentru pacienţii care suferă de cancer, şi anume Tomografia Computerizată prin emisie de pozitroni (PET-CT).

Este o investigaţie absolut necesară pentru diagnosticarea patologiei oncologice şi pentru monitorizarea eficienţei tratamentului anticancer. Până acum, pacienţii oncologici erau nevoiţi să meargă peste hotare pentru a o efectua, deci în Republica Moldova această procedură poate fi făcută doar la Medpark.

În prezent încă nu putem oferi, din păcate, servicii de radioterapie şi chimioterapie specializate, dar uite că datorită programului „Sănătate fără hotare” şi ele devin accesibile pentru pacienţii noştri.

Prognozăm că patologiile oncologice vor constitui 80% din totalul de pacienţi care se vor adresa la Medpark în cadrul acestui program, dar nu excludem şi alte patologii rare, cele care se întânesc cu o frecvenţă 1: 100 000 şi care nu pot fi tratate într-o ţară mică, ca Moldova.

Spitalul Internaţional Medpark va avea grijă de situaţia medicală complicată în care vă aflaţi dumneavoastră sau apropiaţii dumneavoastră!

*Acest articol este un produs comercial