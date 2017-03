Proiecte prevazute in bugetul municipal: Strada Ion Creanga va intra in reparatii din acest an, iar pe bulevardul Mircea cel Batran vor continua lucrarile de prelungire a drumului - VIDEO

Strada Ion Creanga va intra in reparatii din acest an, iar pe bulevardul Mircea cel Batran vor continua lucrarile de prelungire a drumului. Sunt proiecte prevazute in bugetul municipal si care au fost deja votate de Consiliu. Sa nu avem asteptari mari, avertizeaza autoritatile, care sustin ca bani sunt prea putini. In acest an reparatii se vor face doar pe sub stratul de asfalt, adica in pamant.