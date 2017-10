Proiectul care prevede scumpirea tigarilor, votat in prima lectura. Cat va ajunge sa coste cel mai ieftin pachet de tigari - VIDEO

Video in curand

Ca sa intre in vigoare, documentul trebuie votat si in lectura a doua. Initiativa vine din partea unui deputat nefumator, care prognozeaza incasari la bugetul de stat de 12 milioane de lei, in cazul in care, legea va intra in vigoare in doua saptamani.

Fumatul in public a fost interzis in Moldova pe 31 mai 2016, iar din ianuarie 2018, producatorii vor fi obligati sa publice pe pachetele de tigari avertizari despre pericolul fumatului, insotite de pictograme.