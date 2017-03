Spitalele private din tara ar putea oferi tratament pacientilor cu boli oncologice. Initiativa care i-ar motiva pe moldoveni sa ramana in tara - VIDEO

Potrivit autorilor, proiectul care prevede ca bolnavii de cancer sa se poata trata si spitalele private inca se examineaza. Nu se stie cand acesta va ajunge din nou pe masa deputatilor.

Boris GOLOVIN, DEPUTAT NEAFILIAT: “O sa punem in cadrul comisiei aceasta problema, pentru ca nu cred ca exista vreo problema ca spitalele private sa trateze pacienti onco...“

Initiativa ofera pacientilor cu boli oncologice o alternativa, de a fi tratati in spitalele publice ori in cele private. In prezent, oamenii nu au sansa de a alege, iar cei care vor conditii mai bune decat in sectorul public, le ramane doar sa plece peste hotare, unde sunt nevoiti sa cheltuie zeci de mii de euro.

Olga SCHIOPU, DIRECTOR SPITAL PRIVAT: “Oamenii pleaca din tara si vand tot ce pot, pentru un tratament mai documentat.“

In tara noastra, specialisti de boli oncologice sunt putini si aproape toti concentrati la Institutul Oncologic. Reprezentantii sectorului privat sustin ca vor aduce medici din afara.

Olga SCHIOPU, DIRECTOR SPITAL PRIVAT: “Asa cum facem si cu alti specialisti..“

Proiectul mai prevede ca bolnavii sa nu plateasca pentru tratament.

Boris GOLOVIN, DEPUTAT NEAFILIAT: “Banii vor fi oferiti de CNAM. “

Cei de la Institutul Oncologic au refuzat sa ne ofere comentarii, si nu ne-au permis sa vedem conditiile si aparatajul din spital. Totusi, anterior medicii au spus ca tratamentul pentru bolnavii cu tumori este extrem de complex si de lunga durata. Potrivit specialistilor de la Institut, acesta include mai multe etape, iar clinicle private nu vor face fata.

Olga SCHIOPU, DIRECTOR SPITAL PRIVAT: “Nu exista niciun argument in spate. Da, este un tratament complex, dar sunt si alte tratamente la fel de complexe care se trateaza in sectorul privat.“

Totusi, nu toate clinicile private vor putea presta servicii pentru pacienti oncologici. Anterior, reprezentantii Ministerului Sanatatii au declarat ca spitalele vor fi verificate riguros. Institutiile vor trebui sa dea dovada ca au dispozitive moderne, specialisti cu experienta si conditii speciale.

Proiectul privind tratamentul oncologic in spitalele private a fost propus vara trecuta de deputatii Oxana Domenti, Boris Golovin dar si presedintele Parlamentului, Andrian Candu. A fost avizat de Guvern si va intra in vigoare doar daca va trece de Parlament in 2-a lectura.