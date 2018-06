Promo-LEX. Neregulile depistate depistate la sectiile de votare pana la ora 13:00: "Transport organizat la Tohatin si Botanica, votare in grup, agitatie electorala si recompense financiare"

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: "Au fost depistate cazuri de inalcare a voturilor. Soti, care au intrat concomitent in cabinele de vot invocand faptul ca trebuie sa se ajute reciproc.

Tot mai multe cazuri de prezenta nejustificata: simpatizanti ai partidelor politice. Observatorii au raportat o situatie deosebita: Un zvon cu oferirea de recompense financiare.

Observatorul a constatat discutii care spun ca alegatorii ar fi urmat sa fie platiti pentru votul acordat unui concurent electoral. Apar primele cazuri de transportare organizata a alegatorilor – Tohatin si la Botanica. La Tohatin, automobilul facuse cateva navete.

Noi cauzuri de deficiente in listele electorale. Prezenta persoanelor decedate in listele electorale, necorespunderea la domiciliu sau unii alegatori nu figurau in liste. Noi cazuri de fotografiere a buletinelor de vot. Partea buna e ca in toate cele 4 cazuri s-a observat atentia functionarilor electorali care au incercat sa previna situatia si sa o documenteze.

Patru cazuri in care s-a permis votarea cu deficiente la prezentarea buletinelor de identitate. Adica fara fisa de insotire, buletine deteriorate. In ceea ce privste agitatia electorala, am observat agitatei pe portale online, pe cel putin 6 portaluri web."

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00.