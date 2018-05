Promo-Lex: neregulile depistate la sectiile de votare pana la ora 13:00: "Agitatie electorala, sigilare nepotrivita, votare in grup si fotografierea buletinelor" - FOTO

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: "In acest raport sunt evidentialte constatarile din teritoriu, de la 9 pana la 12:45. Cu regret avem un astfel de caz care se refera la activitatea unor observatori care au vrut sa ascunda identitatea lor si au amenintat observatorul ca o sa vina reprezentantii partidului.

Un caz de agitatie electorala a fost stabilit la balti, trei cazuri de sigilre nepotrivita la sectiile de vot din capitala, sigile insuficiente pentru urne. Trei cazuri de votare in grup, doua in capitala si unul la Balti. Au fost inregistrate cazuri in care alegatorii au intrat cate doi in cabina de vot. Un alegator a identificat la domiciliul sau 15 persoane inregistrate la apartament. 14 de cazuri a fotografierii buletinelor de vot."

Urmatorul raport va avea loc la orele 19:30.

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00.