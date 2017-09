Promo-LEX: "Tatal lui Braguta a sunat medicul de la Psihiatria din Balti, insa ofiterul de urmarire penala a refuzat sa vorbeasca cu acesta". Avocatii spun ca barbatul a fost dus la penitenciar in halat alb si cu masca pe fata

Vadim VIERU, AVOCAT Promo-LEX: "Noi am depistat unele probleme in retinerea barbatului. Imaginile video publicate confirma faptul ca Andrei Braguta avea probleme psihice,starea sa de sanatate fiind agravata. Medicul urma sa depisteze daca persoana are sau nu o problema mintala.

In imagini, acolo, ofiterul de urmarire penala a observat comportamentul barbatului. Tatal a anuntat ofiterul de urmarire penala despre problema fiului sau. Acesta nu a interprins actiuni de a documenta informatia. Tatal a telefonat medicul de la Psihiatria din Balti, insa ofiterul nici nu ar fi dorit sa discute cu acesta.

Deja, demersul nu a fost depus in ziua in care barbatul era violent, ci in cateva zile. Trebuia sa-si dea seama ca daca barbatul continua sa aiba acest compartament, deja nu este vorba despre alcool sau altceva. Trebuia sa fie depus un demers ca sa fie transportat la spital, nu in detentie.

Putea sa-i aplice o alta masura, de exemplu arest la domiciliu sau control judiciar, astfel ca persoana nu avea sa fie maltrata.

Judecatorul urma sa vada daca persoana are probleme, nu stim daca Braguta a fost prezent in sala de judecata ca sa vada acest demers. Judecatorul implicat a mai fost condamnat la CEDO pentru incalcarea drepturilor omului. Urmeaza sa vedem daca a fost sanctionat in vreun fel.

O alta problema sunt izolatoarele provizorii. Ne amintim ca la 7 aprilie 2009, acolo a avut loc maltratarea unor persoane.

Braguta a fost plasat in celula cu detinuti violenti. Persoana nu trebuia sa fie plasata in celula cu persoane violente, trebuia sa fie plasat in celula separata.

El a fost matratat, noi cunoastem ca el a avut masca pe fata, in halat alb, nu stim daca este vorba despre un halat medicinal.

Din declaratiile tatalui stim ca el a fost transportat in astfel de haine.

Cunoastem ca a fost chemata ambulanta, insa a fost refuzat sa fie transferat la spital. Este lipsa de colaborare. Dupa asta Braguta a fost transportat la 13, iar acolo leziunile urmau sa fie documentate si urma sa fie informat si procurorul. Acest fapt, banuim noi, ca nu a avut loc la DIP, cazul nu a fost raportat.

La transportarea in 16 iar exista o problema. Acesta nu este subordonat ministerului Sanatatii. Respectiv, aici, problema e calitatea asistentei medicale. Medicii nu aveau impediment sa solicite ambulanta. Penitenciarul 16 nu este acreditat ca institutie medicala.

Referitor la expertiza medicala, ne amintim de cazul Boboc, atunci a aratat ca acesta s-a inadusit cu fum. Aici este vorba despre pneumonie. Noi banuim ca motivul decesului nu este acesta. Speram ca vor veni cu o expertiza corecta. Urmeaza sa raportam acest fapt raportorului ONU. Noi nu avem acces la probatoriu. Incercam sa restabilim faptele dupa fiecare ora din viata lui Braguta."

Dumitru SLIUSARENCO, AVOCAT Promo-LEX: "Braguta nu a primit asistenta psihiatrica necesara. Noi am initiat mai multe demersuri. Persoanele cu tulburari psihice trebuie tratate altfel atunci cand se afla in custodia statului.

Factorii de risc, aflarea lui la politie, audierile si interactiunea cu astfel de persoane amplifica situatia in care se afla cetateanul. Daca era asistat de un psiholog, situatia avea sa fie alta.

Este inoportun ca o persoana cu tulburari psihice sa fie plasata in detentie cu alte persoane. Statul este obligat sa o transporte intr-o institutie specializata.

In cazul RM, statul nu are un raspuns la aceasta problema, statul nu are un mecanism construit in acest caz. A fost maltratat de colegi, torturat. Nu putea sa fie detinut cu alte persoane in conditia psihica in care se afla. Politistii i-ar fi astupat gura cu un prosop."