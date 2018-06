Ultimele nereguli anuntate de Promo-LEX inainte de inchiderea sectiilor de votare: "Agitatie electorala, dificiente si erori in listele electorale"

Pavel POSTICA, DIRECTOR PROGRAM PROMO-LEX: "In ultimile patru ore observatorii au constatat prezenta persoanelor neautorizate la sectiile de votare, cinci cazuri de agitatie electorala in sectiile de votare sau perimetrul sectiilor de votare, unii concurenti electorali fac campanie din usa in usa, cinci cazuri de activitati de mobilizare inclusiv simpatizanti ai partidelor au chemat alegatorii sa mearga la vot.

Am atestat primele cazuri de violenta si intimidare, dificiente in listele electorale, erori in adrese sau scris gresit numele persoanelor in lista, fotografierea buletinelor de voturi, camera de supraveghere instalata pe perete in sectia de votare, o adresa care nu exista si acolo sunt inregistrate 12 persoane, dintre care una a si votat."