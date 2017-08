Promovarea pe internet a devenit un trend pentru politicienii de la noi. Pe facebook si varsa amarul, se cearta, ii judeca pe altii sau se lauda cu reusitele lor - VIDEO

In tara noastra, mai ca fiecare politician are cont pe facebook. De multe ori nu doar o pagina, ci mai multe. Unul dintre cei mai activi este indiscutabil presedintele tarii. Igor Dodon posteaza aproape zilnic mesaje pe facebook. Astfel, seful statutului pune poze de peste tot si se lauda cu tot ce face. Ne informeaza aproape, din ora in ora, cu cine se intalneste, unde se odihneste, dar si despre tot ce il nemultumeste sau il satisface. Pana si el si-a pus intrebarea daca e bine ceea ce face sau nu.

Si nu ne mai mira ca mai intai comunicatele presedentiei apar pe facebook si ulterior pe site-ul institutiei. Igor Dodor spune ca toate stirile le afla mai nou tot de pe...

Spune ca pagina sa personala o gestioneaza singur, pentru cea publica are insa si angajati care scriu in locul sau. Se mai intampla insa si sa mai greseasca. Asa cum s-a intamplat cand a scris ca Istanbul este capitala Turciei, iar Tegheran a Iranului. Recent cand era pe muntele Athos, pe pagina de facebook a presedintelui a aparut un mesaj neinteles, iar multi internauti s-au intrebat ce a vrut sa spuna. Atunci, Dodon a precizat ca in timp ce ridica muntii tastele de la telefonul sau, care ar fi fost in buzunar, s-ar fi apasat involuntar. In scurt timp, insa mesajul a fost sters.

Un alt impatimit al retelelor de socializare este si primarul de la Balti. De cand nu mai poate calca in Moldova, fiind dat in cautare internationala Renato Usatii este prezent non-stop pe facebook, facand zilnic live-uri.

Retelele de socializare sunt unicul mijloc de comunicare. Pana si conferintele de presa le face on-line pe facebook. Pagina lui Usatii, fiind inundata cu postari in care critica politicienii de la noi.

De cand se afla in arest la domiciliu primarul suspendat, Dorin Chirtoaca a devenit si el mult mai activ pe facebook. Daca pana acum, sporadic se lauda cu proiectele de la primarie, mai nou, posteaza mesaje in fiecare zi. Subiectul principal fiind dosarul in care este cercetat. Prezent pe retelele de socializare este si mosul lui Chirtoaca, Mihai Ghimpu.

Liderul liberalilor, isi asterne pe facebook, toate gandurile, nemultumirile, intr-un cuvant, tot ce nu a reusit sa spuna de la tribuna parlamentului sau nu a aparut in presa. Dar nu doar asta, Ghimpu posteaza si poze de la Colonita sau de la pescuit - pasiunea sa, dupa politica. Activ pe retelele de socializare este si presedintele parlamentului.

La fel ca seful statului, Andrian Candu posteaza toate interviurile, conferintele de presa, dar si intalnirile oficiale. Accesand pagina oficiala a presedintelui parlamentului, vedem, de sus pana jos, ca Andrian Candu vorbeste doar despre ... politica. Reuseste sa-si tina departe de ochii presei, viata privata. Rareori, Candu postea poze cu familia sa. Cel mai probabil, presedintele parlamentului nu-si administreaza pagina de unul singur, avand in vedere ca de multe ori, in timp ce vorbeste in plenul parlamentului, apar mai multe postari.

De multe ori, facebookul este si o platforma de cearta pentru politicieni. Acestia isi arunca si sageti. De exemplu, nu de putine ori Andrian Candu s-a contrazis pe retelele de socializare cu Maia Sandu, care la fel, este foarte prezenta pe facebook. Liderul PAS spune ca pagina si-o administreaza singura.

Si liderul PD, Vlad Plahotniuc apare din cand in cand pe retelele de socializare, mai des decat raspunde la intrebarile jurnalistilor, postand diferite comentarii. De ce totusi politica a devenit atat de virala pe retele de socializare, incearca sa ne explice, tot politicienii.

Exista insa si politicieni care stau departe de retele socializare, cum ar fi de exemplu liderul comunistilor Vladimir Voronin sau colegul sau Oleg Reidman. Potrivit unor studii internationale, in mare oamenii petrec cateva ore pe zi pe retele de socializare. Desi, politicienii recunosc ca ei nu doar posteaza, ci isi urmaresc si oponentii politici, recunosc ca de putine ori dau like-uri la postarile adversarilor lor.Reporter: Oxanan