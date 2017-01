Soferii care au masini cu numere straine au dat buzna la birourile vamale. Acestia si-au inmatriculat automobilele in Moldova si au beneficiat de reducerea de 70 la suta - VIDEO

Liviu Bulgac are masina inmatriculata in Italia. Astazi a stat la coada mai bine de trei ore ca sa afle cum poate sa-si inregistreze auomobilul in Moldova.

Liviu BULGAC: “De aici se cere sa scoatem de la evidenta de la tara de origine, dar acolo ne spune ca nu este necesara scoaterea de la evidenta. Suntem nevoiti sa prelungim vinieta. Oamenii competenti de aici se vede ca nu cunosc. In baza de procura nu se primeste sa o devamez”.

Mai mult Liviu spune ca procedura de inregistrare nu este clara. Acest lucru il confirma si alti soferi care au stat mai bine de sapte ore la coada la birourile vamale.



“Autoritatile din Italia cer un act de confirmare ca masina se afla pe teritoriul vamii, astfel ca de la politia de frontiera sa ei un certificat”.

“Italienii o sa accepte certificatul sau nu. Mi-e teama ca persoana sa faca un drum incoace si se duca certificatul acolo si sa ne spuna ca uite nu ne place certificatul asta.”

Oleg PAPUC, ŞEF DIRECȚIE DEPARTAMETNUL POLIȚIE DE FRONTIERĂ: “Reprezentanii Politiei elibereaza cetatenilor la solicitare un certificat traversarea frontierei de stat de catre autovehicul.Cetatenii de sine stator trebuie sa stabileasca cat de util va fi acest act. Certificatul se elibereaza contra plata. Plata constituie 25 de lei pentru zece zile lucratoare si 50 de lei timp de o zi lucratoare”.

Astfel in apropiere de birourile vamale erau siruri de masini cu numere de inmatriculare lituaniene, bulgaresti, italiene sau rusesti. Soferii sunt nemultumiti ca trebuie sa-si scoata automobilul de la evidenta din tara de unde l-au cumparat pentru a-l inregistra in Republica Moldova.





“Statul sa stringa pasapoartele tehnice si sa le trimita caci in 2014 ne-au permis sa le aducem, dar acum ne fac reduceri de la Mos Craciun. Cheltuieleli in plus mergem peste hotare mergem noi sau proprietarii. Prorietarii cer bani mari."

“Trebuie sa plecam personal din tara. Ar fi bine daca statul ar face tranzactia asta ar colecta toate actele si le-ar trimite in tara de origine. Timpul este limitat”.

“Ma gandesc ce masina am adus si la drumurile din Moldova.”

Reprezentrantii Serviciul Vamal precizeaza ca pentru aceasta procedura este nevoie de pasaportul tehnic al masinii, documentul care confirma dreptul de proprietate si certificatul care atesta achitarea vinietei.

Corneliu CROITOR, SEF ADJUCT BIROU VAMAL CENTRU: “In aceste zile am suplinit cate doua persoane. 70% din persoane care asteapta se informeaza de procedura desi sunt panourile informationale”.

Pentru cei cu masini inmatriculate in stanga Nistrului se cer in original toate actele in baza carora vehiculul a fost introdus in tara.

„Autoritatile din stanga Nistrului ei nu pot sa-mi elibereze originalul pe cel strain”.

Corneliu CROITOR, SEF ADJUCT BIROU VAMAL CENTRU: „Republica Moldova este un teritoriu regulile sunt pentru toti”.



Potrivit datelor oferite de Serviciul Vamal timp de 2 zile au fost inregistrate 105 unitati de transport. Pana la 1 aprilie proprietarii masinilor cu numere straine pot sa-si inmatriculeze automobilul in tara cu o reducere de 70 la suta din cota accizei.

Dupa 1 aprilie, li se va interzice masinilor cu numere straine detinute de soferi cu permise de conducere moldovenesti sa se afle in tara mai mult de 180 de zile intr-un an.