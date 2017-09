Proprietarii mai multor restaurante din capitala, retinuti de procurorii PCCOCS, fiind banuiti de evaziune fiscala. Ar fi prejudiciat statul cu peste 5 milioane de lei - VIDEO

Peste 10 cafenele din capitala au fost luate astazi cu asalt de catre mascatii de la Fulger si procurori. Oamenii legii au descins in total in 27 de locatii, inclusiv acasa si in masinile suspectilor. Din spusele procurorilor, in ancheta sunt vizate mai multe persoane, schema insa ar fi fost condusa de 3 proprietari de restaurante.

Lilian BACALIM, PROCUROR PCCOCS: “Sunt implicati directori si administratori, inclusiv si fosti angajati ai Fiscului care i-au ajutat sa camufleze schema.”

Ventiturile restaurantelor nu ar fi fost declarate integral din 2015, spun oamenii legii. In total, in aceasta perioada, localurile ar fi obtinut 18 milioane de lei, bani nedeclarati, prejudiciind bugetul statului cu peste 5 milioane de lei.

Reprezentantii retelei de restaurante spun ca nu au deocamdata o reactie.