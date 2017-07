Ce spune proprietarul Mercedes-ului care a fost mistuit noaptea trecuta pe o strada din centrul capitalei: ”Am ramas cu gura cascata” - VIDEO

Scrumul s-a ales din acest Mercedes parcat in fata unui restaurant fast-food din capitala.

O Toyota parcata a ars in proportie de 40 la suta. Incendiul s-a produs chiar sub ochii proprietarulului Mercedes-ului, care este si patronul localului.

Nizam BASBAYDAR, PROPRIETAR MASINA: “La ora trei am auzit ceva. Am iesit la balcon am vazut ca imi arde masina. Am coborat jos nu am putut sa fac nimic. Am ramas cu gura cascata nu am facut la nimeni rau nu am dusmani.”

Un paznic din zona ar fi vazut in jurul orei trei o persoana suspecta, care se plimba pe langa cele doua masini.

“A venit unul cu inaltimea de doi metri si cagula pe cap si avea in mana o sacosa ceva. S-a oprit intre masinile astea”.

Paznicul ar fi incercat sa stinga singur incendiul, iar ulterior a chempat pompierii.

“Ei au luat stingator si au stins. Oamenii care locuiesc prin preajma sunt ingroziti de cele intamplate“

”Au incendiat-o probabil. Pentru prima dată văd aşa ceva”.