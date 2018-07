Barbatul care de 13 ani nu reuseste sa-si devameze microbuzul adus din Olanda a intrat in greva foamei: "Jos mafia, banditilor". A protestat in fata Serviciului Vamal. Responsabilii de acolo nu au iesit sa discute cu el - VIDEO

Proprietarul al carui microbuz care de 13 sta in vama Giurgiulesti, iar de atunci tot incearca sa-si devameze vehicului adus din Olanda, insa de fiecare data este refuzat, a protestat astazi in fata Serviciului Vamal. Imbracat in haine militare si echipat cu boxe, barbatul a anuntat ca intra in greva foamei si spune ca va protesta in fiecare zi la monumentul lui Stefan cel Mare, pana cand nu i se va face dreptate.