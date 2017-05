Proprietarul unui hotel din centrul capitalei, retinut pentru 72 de ore intr-un dosar de escrocherie. Momentul perchezitiilor: "Cine va da indicatii ce suma sa puneti?" - VIDEO

Potrivit Politiei, oamenii legii s-au autosesizat dupa ce un post de televiziune a relatat despre activitatea dubioasa a unui hotel din centrul capitalei, privind prestarea serviciilor hoteliere, masaj si sauna, in urma careia ar fi fost inselati de bani sute de clienti. Astfel, au fost demarate actiuni de investigatii si de urmarire penala sub conducerea procurorilor. Politistii au constatat ca, administratia hotelului dupa ce incasa banii, invocau diverse motive pentru a anula comenzile clientilor, fara a le restitui banii primiti.

Totodata, in cadrul investigatiilor s-a constatat ca, hotelul activa in lipsa actelor obligatorii de prestare a serviciilor de sauna, fapt confirmat de catre autoritatea competenta in domeniu, iar banii obtinuti de la clienti n-ar fi fost reflectati corespunzator in evidentele contabilitatii, prejudiciind bugetul de stat. In cadrul perchezitiilor autorizate s-au depistat facturi fiscale, ciorne si alte documente dubioase, privind sumele de bani incasate de la clienti, care ar demonstra activitatile ilegale.

Politia spune ca pe parcursul anilor 2016 – 2017, Politia Capitalei a primit si a inregistrat prin intermediul serviciului 902 peste 200 de apeluri din partea cetatenilor, carora le-ar fi fost lezate drepturile de consumator. Ulterior, fiind intocmite peste 25 de procese-verbale cu privire la contraventii, cum ar fi desfasurarea ilegala a activitatii de intreprinzator, neeliberarea bonului de plata, cauzarea de daune material prin inselaciune sau abuz de incredere.

Ofiterii de urmarire penala au decis retinerea proprietarului hotelui pe un termen de 72 ore.

Barbatul este cercetat penal pentru escrocherie si risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 17 000 lei la 27 000 lei sau inchisoare de la 2 ani la 6 ani, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pina la 3 ani.

Investigarea cazului continua.