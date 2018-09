Propunerea de a introduce sintagma intergrare europeana in Constitutie ramane in vigoare. Candu: "Pe moment voturile sunt din partea PDM si a GPPEM" - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Pe moment voturile sunt din partea PDM si a GPPEM. Cei din PLDM si PL, care au incredere sa voteze… pe moment sunt conditionari din partea lor legat de votarea amendamentelor in Constitutie.”

Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dar si vicepresedinte Partidului Democrat, declarat recent “Pro-Moldova” spune ca va discuta in urmatoarele saptamani cu liderii de fractiuni pentru a stabili urmatorii pasi in vederea includerii sintagmei de “integrare europeana” in Constitutie. Maine va avea loc prima sedinta a legislativului din ultima sa sesiune.

Candu promite, printre altele, ca va oferi opozitiei in urmatoarele luni o zi a sa, adica o sedinta in care sa se puna in discutie doar initiativele partidelor care nu sunt la guvernare. Intrebat despre proiectul inregistrat de el in legislativ, la o zi de la expulzarea profesorilor turci si care prevede falicitati din contul statului pentru angajatii SIS, Andrian Candu a spus ca...

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “A fost o simpla coincidenta ca inregistrarea proiectului a avut loc in perioada acelei operatiuni.”

Si pentru ca detine si o functie de conducere la Partidul Democrat, Candu a fost astazi intrebat cum isi explica faptul ca Vlad Plahotniuc a acuzat de ineficienta guvernarile anterioare, in ceea ce tine de reparatia drumurilor si conectarea la apeduct, in conditiile in care din 2013 pana in 2015 in fruntea ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor a stat democratul Vasile Botnari.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “PD si-a asumat responsabilitaea guvernului in intregime din ianuarie 2016 si raspunde din acea perioada pentru toate reusitele si pentru toate esecurile.”

Asta chiar daca guvernarile anterioare erau rezultatul aliantei din care facea parte si PD-ul. Maine toti deputatii se vor intruni in prima sedinta a Parlamentului. Aceasta este ultima sesiune din acest mandat, dinaintea alegerilor parlamentare din februarie 2019.