Protest cu banuti si apa colorata in rosu. De ziua Rusiei, cativa tineri unionisti au cerut in fata ambasadei Moscovei la Chisinau retragerea trupelor rusesti din stanga Nistrului - VIDEO

Au imprastiat o mie de banuti de cinci si au varsat peste 10 litri de apa colorata in rosu, simbolizand sangele. Un grup de unionisti a protestat in fata ambasadei Rusiei la Chisinau de ziua nationala a Rusiei. Tinerii au cerut Kremlinului sa-si retraga armata, dislocata ilegal in regiunea tranisnistreana. Nimeni de la ambasada insa nu a reactionat.