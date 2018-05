Protest in fata ambasadei Federatiei Ruse. Mai multi tineri unionisti de la noi au organizat un miting fata de investirea lui Vladimir Putin in functia de presedinte - VIDEO

Pe langa lozincile impotriva presedintelui Vladimir Putin, tinerii au cerut sa fie scoasa armata rusa din regiunea transnistreana. Protestatarii spun ca politistii rusi au avut un comportament agresiv fata de persoanele, care sambata au manifestat in mai multe orase, inclusiv la Moscova, impotriva liderului de la Kremlin.

"Am venit sa protestam impotriva regimului dictatorial putinist, un regim neofascist care isi subjuga propriul popor, interzicand dreptul la libera exprimare si la orice opinie."

"Ei ar trebuie sa inteleaga ca presedintele ales astazi in functie, nu este cel mai bun pentru ei."

"Nu suntem deacord cu actiunile Federatiei Ruse in special a lui Putin, suntem contra putin."

Liderul Asociatiei ODIP, care a organizat manifestatia, spune ca desi in numar mic, tinerii au venit pentru ca...

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ODIP: "Suntem solidari cu cei care protesteaza in Moscova impotriva lui Putin, care este un criminal, un dictator, oamenii din Federatia Rusa nu mai suporta sa traiasca in asa regim, sunt satui sa fie numiti si aratati cu degetul in statele europene."

Acum doua zile, in circa 26 de orase din Rusia au avut loc proteste impotriva lui Vladimir Putin, care astazi a fost investit in functia de presedinte. Peste 1600 de oameni, inclusiv liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnai, au fost retinuti.