Zeci de oameni s-au adunat in fata Judecatoriei Soroca, acolo, unde urmeaza sa fie adus individul de 22 de ani, suspectat de dublu omor - FOTO

Tanarul de 22 de ani suspectat de omorul femeii de 42 de ani si a fiicei sale de 15 ani va fi adus in fata judecatorilor.

Barbatul banuit de omorul femeii de 42 de ani si a fiicei sale de 15 ani a fost retinut marti, dupa ce un trecator a observat ramasitele unui cadavru carbonizat intr-o padure din apropierea satului Dumbraveni, Soroca. La doua zile dupa ce au fost alertati, oamenii legii au depistat alte oseminte, la o distanta de 1 km de primul cadavru.

Din declaratiile banuitului, cele doua se indreptau spre Soroca, iar el s-a oferit sa le duca la destinatie. Pe drum insa s-a iscat o cearta, iar femeile au reusit sa sara din masina. Tanarul a coborat si le-a urmarit pana in padure. Apoi, le-a prins si le-a batut pana si-au pierdut cunostinta.

Suspectul de 22 de ani a povestit politistilor pas cu pas cum a savarsit dublul omor.

In timpul audierilor tanarul a recunoscut o alta crima comisa in 2012, pe cand avea doar 16 ani. Suspectul impreuna cu o minora de 15 ani mergeau pe bicicleta, iar la un moment dat fata a cazut. Vazand ca nu da semne de viata, acesta sustine ca s-a speriat si a aruncat-o in iaz. Ambele crime au fost comise in apropierea aceleiasi localitati.

Suspectul a fost retinut pentru 72 de ore si risca detentie pe viata. Cele doua femei, mama si fiica au disparut pe data de 2 iulie, cand se indreptau spre Soroca pentru a cersi.