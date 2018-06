Protest la Curtea de Apel. Avocatii au manifestat fata de aplicarea excesiva a arestului preventiv. Ei spun ca au devenit niste piese de teatru in instantele de judecata: "Aceasta nu este justitie" - VIDEO

Imbracati in robe, avocatii au iesit cu pancarte, pe care erau scrise mesaje adresate procurorilor si judecatroilor de la noi. Avocatii cer ca masura preventiva sub forma de arest sa fie aplicata mai rar. Conform unei statistici prezentate de ei, in 99 la suta din dosarele de la Curtea de Apel, judecatorii accepta demersurile procurorilor, iar banuitii sunt arestati.

Avocatii, care au boicotat sedintele de judecata amenintatu cu proteste inca in octombrie. Atunci Curtea de Apel Chisinau a calificat intentia drept o imixtiune directa in activitatea judecatorilor.

Avocatilor li s-au alaturat si cativa trecatori, care s-au aratat interesati de protest.

“- Avem o justitie libera in tara?- Credca nu, dumnevoastra nu vedeti ce se face, in instanta nu poti hotari nici o intrebare absolut.”





“Nu mai este libera, e corupta”





“Aceasta nu este justitie. Nu este independenta. Este corupta si trebuie de aratat ca inca mai exista societate civila. Eu ma mir ca partenerii nostri europeni sustin asta, dau mana cu Plahotniuc.”

Rugat sa comenteze protestele avocatilor, secretaratul de stat al Ministerului Justitie, Nicolae Esanu a spus ca trebuie sa se documenteze.

Dupa acest protest, avocatii spun ca vor analiza situatia si daca nu se va schimba nimic, vor boicota din nou sedintele de judecata si vor iesi in strada. In toamna cand a fost numit pentru a doua oara Ministru al Justitiei, Alexandru Tanase a atentionat magistratii, ca potrivit practicii Curtii Europene, arestarea preventiva trebuie sa fie o masura exceptionala, regula fiind judecarea in stare de libertate.