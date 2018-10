Protest si contraprotest la Parlament si Guvern. Simpatizantii PAS si PPDA au cerut ca guvernarea sa nu tergiverseze ancheta privind furtul miliardului, iar in scurt timp si-au facut aparitia simpatizantii PD - VIDEO

Nemultumiti ca investigarea furtului miliardului se tergiverseaza, zeci de simpatizanti PAS si PPDA s-au adunat in fata Legislativului. Acolo au fost intampinati de carabinieri si politisti, dar si de un gard de metal instalat in jurul Parlamentului.

“Am venit si noi la protest, dar stam ca niste caini la gardurile lor.”

Gardul, care a inconjurat legislativul, a ajuns pana pe trotuar.

“Oamenii merg carosabil? Unde? Uitati-va. Noi acus o sa facem regula.”

“E periculos.”

“Am ajuns sa mergem printre masini.”

Desi initial, in fata Parlamentului erau doar membrii Miscarii de Rezistenta Nationala si sustinatorii lor, politistii care erau acolo stiau ca va fi organizat si un contraprotest.

“De ce ati pus gardul? Sa delimitam zona sa fie conflict intre ambele tabere.“

Asa ca la scurt timp acolo au aparut si simpatizantii PD.

“De ce sunteti aici? De ce fugiti.”

Vadim JORA, PRESEDINTELE ORGANIZATIEI TINERET CHISINAU, PD: “Maia Sandu si Andrei Nastase au legaturi cu ONG-uri destul de dubioase. Vrem sa se investigheze situatia asta. Tineretul democrat a organizat acest protest. De ce astazi protestati. O simpla zi. Noi am depus cererea inaintea lor. Noi demult avem aceasta planificata.”

Ion HARGHEL, VICEPRESEDINTELE ORGANIZATIEI TINERET PD: “Noi ieri am depus cerere la primarie.”

Din fata legislativului, protestarii Miscarii de Rezistenta Nationala au mers spre guvern. Asa ca politistii i-au urmat.

“Trebuiau sa fie audieri in parlament.”

Dupa cateva minute de protest lidereul PPDA a anuntat ca simpatizantii PD, la fel, se indreapta catre Guvern, asa ca manifestatia lor s-a incheiat.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Oamenii destepti ignora prostimea.“

In scurt timp, paziti de zeci de carabineri, in fata executivului si-au facut aparitia si contramanifestantii.

“De ce sunteti aici? Protestam, in general fumam, dar si protestam.”

Ulterior, tineretul democrat s-a indreptat spre sediul PAS.

Dupa ce au scandat timp de cateva minute, manifestantii au lasat pancardele pe geamuri si la intrarea in sediu.

“Aveti dreptul sa le puneti.”

Astazi, urma ca in plenul Parlamentului sa aiba loc audierile pe marginea furtului miliardului, acestea insa au fost amanate pentru saptamana viitoare. Asta, dupa ce seful de la CNA l-a anuntat, printr-o scrisoare, pe seful legislativului ca nu poate veni pentru ca are agenda incarcata. Tot printr-o scrisoare a refuzat sa vina la audieri Procurorul General, Eduard Harunjen.

Saptamana trecuta, socialistii au cerut ca guvernatorul BNM, seful CNA si Procurorul General sa prezinte in legislativ date privind recuperarea miliardului disparut din sistemul bancar si sa ofere deputatilor acces la raportul Kroll 2. Cu 52 de voturi pentru, propunerea socialistilor a fost acceptata.

In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2, iar in martie documentul final, care a fost transmis organelor de ancheta. In raport sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor au luat imprumuturi de la BEM, Banca Sociala si Banca de Economii, precum si perioadele in care au fost acordate creditele.