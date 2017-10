Protestatarul care a trait mai bine de 7 ani intr-o coliba langa Palatul Republicii s-a mutat din nou la Causeni. Tudor Panzari a primit o locuinta de la autoritatile locale, dar este nemultumit. Ce spune despre noua sa casa - VIDEO

Tudor PANZARI, PROTESTATAR: “De la o coliba, ma duc la alta coliba. Acolo trebuie de schimbat acoperisul, trebuie de schimbat lemnul. Soba nu este facuta. A intins primaria Causeni sa intru in a 8-a iarna.”

Astfel, in cateva minute nu a mai ramas nimic din coliba, care a stat mai bine de sapte ani langa Palatul Republicii. Protestatarul a primit o locuinta la Causeni, asa ca a fost nevoit sa se mute.

Grigore REPESCIUC, PRIMAR CAUSENI: “El a primit de la consiliul raional 5 mii de euro, de la noi 5 mii de euro si de la stat alti 5 mii de euro, si-a procurat casa. Casa este gasita de el, de sotia lui si de fata lui.”

Protestatarul insa este nemultumit de noua casa.

Tudor PANZARI, PROTESTATAR: “Ei au iesit la capat cu 5 mii de euro. Primaria Causeni este obligata sa-mi dea apartament din 2013.”

Acum sapte ani, veteranul de razboi si-a amenajat o cocioba in centrul capitalei, in semn de protest ca o companie ar fi demolat o cladire din Causeni, in care avea apartament.