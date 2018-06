Proteste in fata Curtii Supreme de Justitie, unde se decide soarta alegerilor locale din Chisinau. Liderul PPDA a cerut recuzarea judecatorilor, insa cererea a fost respinsa - VIDEO

In timp ce magistratii de la Curtea de Suprema de Justitie s-au intrunit pentru a decidesoarta alegerilor din Chisinau, in fata institutiei s-a adunat mai multa lume care a cerut sa-i fie respectat votul.

In paralel, o multime de politisti cu bastoane si veste antiglont au fost dislocati in interiorul Curtii Supreme de Justitiei. Securitate sporita a fost si afara, unde fortele de ordine au inconjurat cladirea. Timp de cateva minute manifestantii au blocat bulevardul Grigore Vieru.



„Trantori. E zi de lucru. Ei platesc impozite sau doar scurg banii din buget. Tara e in pericol. Duceti-va la lucru si nu incurcati altora sa munceasca.”

Iar ulterior au revenit in fata Curtii Supreme de Justitie. Andrei Nastase a avertizat protestatarii ca printre ei ar fi si provocatori. Inainte de inceperea sedintei la CSJ,Nastase a cerut recuzarea judecatorilor, insa cererea nu a fost acceptata.

Andrei Nastase a atacat la Curtea Suprema de Justitie decizia Curtii de Apel, de a mentine in vigoare hotararea primei instante de a nu valida alegerile. In decizia motivata luata de magistrati scrie ca live-urile pe facebook facute de primarul ales in ziua scrutinului ar fi o incalcare in masura sa afecteze rezultatele.