Proteste de amploare in doua mari orase din Italia. Mii de oameni au iesit in strada la Roma intr-un gest de respingere a rasismului si fascismului - VIDEO

Aceste imagini au fost filmate la Milano, unde a avut loc un miting al partidului Liga Nordului, cunoscut pentru pozitiile sale anti-imigratie si anti-europene. In paralel, cateva sute de activisti antifascisti s-au adunat in centrul orasului si au incercat sa impiedice desfasurarea protestului organizat de formatiunea de extrema dreapta.

Politistii mobilizati pe strazi au intervenit, iar altercatiile nu au putut fi evitate. La Roma, marsul antifascist a inceput intr-o atmosfera calma. Sub o ploaie rece oamenii au marsaluit prin centrul capitalei.

”Problema Italiei este inegalitatea economica, nu migrantii. Oricine cauta un tap ispasitor si alimenteaza ura este adversarul nostru.”

In scurt timp, manifestantia s-a transformat intr-un haos, cand manifestantii au incercat sa rupa cordoanele jandarmilor. La protest au participat si mai multi politicieni, in contextul in care pe 4 martie in Italia vor avea loc alegeri parlamentare. Incidentele violente in care sunt implicati manifestanti anti-fascisti si ai extremei-drepte s-au inmultit in ultimele saptamani, pe fondul campaniei electorale.