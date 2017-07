Protestele au continuat la Parlament si la Resedinta de Stat. Oamenii au cerut guvernarii sa renunte la sistemul mixt - VIDEO

Au fost si astazi proteste in capitala. Mai multi oameni in frute cu liderii partidelor de opozitie au scandat in fata Resedintei de Stat si a Parlamentului, impotriva votului mixt. Maia Sandu si Andrei Nastase au anuntat ca de saptamana viitoare vor iesi in fiecare duminica la protest, pana cand guvernarea va abroga legea votata ieri in Parlament.