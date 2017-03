Protestele din Rusia produc scurtcircuit in politica moldoveneasca - Report.md

Este vorba de pro-rusul Igor Dodon, un politician aflat in ascensiune pe fondul dezamagirii populatiei in partidele pretins pro-europene, extrem de corupte, care au guvernat in ultimii 7 ani. Orbiti de deznadejde, furie si dispret, moldovenii se razbuna „automutilandu-se”, optand pentru un curent politic ce le promite, indirect, dictatura si apropierea de o Rusie politieneasca, sufocata de coruptie.

Atunci cand politicienii nu sunt independenti…

Majoritatea politicienilor moldoveni prefera sa se abtina de la comentarii privind protestele de duminica din Rusia. Doar lidera Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, s-a declarat solidara cu protestatarii. „Ne declaram solidaritatea cu cetatenii care au manifestat curaj si spirit civic şi speram ca cei retinuti vor fi eliberati in curand”, a comentat Maia Sandu.

