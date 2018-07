Protestul de la Ministerul de Interne s-a mutat apoi la primarie. Manifestantii au blocat strada timp de cateva minute, asa ca trasportul public nu s-a putut urni din loc, iar intre timp, usa institutiei a fost incuiata - VIDEO

Protestarii au venit in mars de la Ministerul de Intere pana la Primarie, unde au continuat sa scandeze.

“Noi nu cedam”

“In continaure suntem umiliti si am iesit sa cer respectarea drepturilor cetatenesti.”

Manifestantii au blocat bulevardul Stefan cel Mare, traversand de cateva ori strada pe trecerea de pietoni din fata Primariei. Pret de cateva minute transportul public a stat pe loc.

“Vrem validarea mandatului.”

Unii pasageri au coborat din troleibuze si au luat-o pe jos spre munca.

“Dati-mi voie ca eu intarzii.”

“Suntem deacord cu orice tip de protest dar da-ti voie la persoane, uitati-va avem copii mici, plang copii mici de o luna de zile.”

“ Nu e normal. Oamenii nu au minte, daca instanta a decis, inseamna ca e corect.”

Unul dintre taxatori a fost nevoit sa fuga in urma troleibuzului pana la statie, fiind uitat de sofer in multime. Intre timp, cateva persoane care au venit la Primarie au gasit usa incuiata.

“Iata nu am acces la primarie, vreau sa perfectez niste documente, imi ia timpul meu pretios."

“In ziar este anuntat ca lucreaza in fiecare zi de la ora opt, chiar si in zile de odihna.”

Si Andrei Nastase spune ca a vrut sa intre in primarie pentru a depune o petitie in legatura cu una dintre constructiile de pe strada Bogdan Voievod.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Nu stiu, aceasta primarie nu mai este a populatiei, am venit la opt si sapte minute, este o anomalie un lucru care nu-l gasesti nici in B, nici in S.. O sa avem toate institutiile intr-o buna zi inchise.”

Cei mai insistenti au gasit, totusi, alte intrari, asa ca au reusit sa ajunga in primarie.

“Trei cercuri cu rugaciuni la Dumnezeu in jurul primarie si cetate primarie o sa cada.”

Dupa ce protestarii au plecat din fata primariei, usa de la intrarea principala a fost dechisa. Purtatorul de cuvant al municipalitatii, Vadim Branzaniuc spune ca agentii de paza au decis sa inchida usa pentru a asigura ordinea in timpul protestului.

Intre timp, sedinta saptamanala a serviciilor Primariei, care trebuia sa inceapa la ora opt si jumatate a fost anulata.

Primarul interimar, Ruslan Codranu a venit la sedinta cu intarziere, si-a cerut scuze si a anuntat ca sedinta nu va avea loc astazi. Din ce cauza, Codreanu nu a vrut sa spuna, insa afirma ca va veni ulterior cu un raspuns.

Este a doua oara cand primarul interimar anuleaza sedinta de luni. Acum doua saptamani a refuzat sa o prezideze, spunand ca o face din cauza speculatiilor la adresa sa si a Primariei.