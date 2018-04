PROTV Chisinau - cel mai popular post de televiziune, jurnalele de stiri - cele mai urmarite la nivelul intregii tari, site-ul PROTV.MD - cel mai accesat portal de stiri - Sondaj - VIDEO

Care sunt posturile TV la care va uitati cel mai des?

PROTV – 17%

PRIME – 17%

JURNALTV – 16%

MOLDOVA1 – 15%

PUBLIKA – 13%

„Potrivit studiului, Protv si Prime sunt cele mai urmarite canale de televiziune, fiind urmate la o mica distanta de Jurnal Tv, Moldova 1 si Publika.”

La care posturi TV va uitati la stiri cel mai des?

PROTV – 18%

PRIME – 16%

JURNALTV –16%

PUBLIKA - 15%

MOLDOVA1 – 14 %

„Totodata, stirile de la Protv sunt cele mai urmarite obtinand 18 la suta din audienta, fiind urmate de buletinile difuzate de Prime si JurnalTv , Publika si Publika.”

Cand doriti sa va informati ce portal de stiri accesati?

Protv.md – 20%

Point.md – 18%

Unimedia – 14%

Noi – 12%

Publika.md – 9%

„Lider in topul preferintelor onile este si site-ul protv.md, care potrivit sondajului este cel mai accesat site-ul de pe care se informeaza 20 la suta dintre respondeti, urmat de point.md cu 18 la suta si Unimedia cu 14 la suta.”

Sondajul a fost realizat de Centrul de Cercetari Sociologice din Moldova, in perioada 10-27 martie 2018 in 74 de locatitati, pe un esantion de 1150 persoane. Sondajul are o marja de eroare de 3 la suta.