Prunele au ajuns sa coste de 4 ori mai mult. Daca anii trecuti copacii se rupeau de la greutatea fructelor, acum sunt goi, spun agricultorii. Cat va trebui sa scoti din buzunar pentru un kg de prune - VIDEO

La Nisporeni, localitate cunoscuta pentru cele mai multe livezi de prune din tara, l-am gasit pe Vasile Gorceag. Acum 5 ani, tatal lui a plantat un teren de 7 hectare.

Macarie GORCEAG, PROPRIETAR LIVADA: “In total, avem 10 hectare. De cand am format societatea noastra, din 014 facem export.“

Vasile GORCEAG, PROPRIETAR LIVADA: “Incercam sa ne pregatim pentru piata din Europa.“

Comercializarea si exportul prunelor a devenit astfel o afacere de familie.

“Se insira pruna. Incape 30 de kilograme pe o leasa. In total, capacitatea este de 800 de kilograme. De aici, se baga in cuptor. Acesta este procesul si timp de 36 de ore iese uscata. Este frumoasa, gustoasa.“

Recent Vasile a fost in China de unde a adus si un utilaj modern pentru sortarea si ambalarea fructelor. A costat in jur de 200 de mii de dolari, bani luati in credit.

“Este post-uscare, dupa ce are loc uscarea prunei. Pruna se aduce, se sorteaza pe diferite dimensiuni. Merge la procedura de spalare, blansare, lustruire, dupa care inspectare. Pruna se ambaleaza in cutii de 10 kilograme. Are loc incarcarea si se efectueaza exportul.“

Familia Gorceag exporta prunele in Belorusia. Spune, insa, ca in acest an a avut o roada de doar 30 de tone, adica de 4 ori mai putin decat anul trecut, din cauza ingheturilor din aprilie, pomii sunt goi. In aceeasi situatie sunt alti zeci de producatori din tara. Si pentru ca roada este mai putina, preturile la prune au crescut.

“- 13 lei.- Sunt mai scumpe decat anul trecut.- da, este mai scumpa.“

Comerciantii spun ca nu au incotro, deorece producatorii au pus preturi mai mari.

“Prunele au plecat la export. Anul trecut, din livada pruna costa de la 3,50 la 5,50. Anul acesta de la 8 pana la 12.”

Dezamagiti au ramas oamenii care azi au venit la piete dupa prune. Au cumparat cate putin sau ...deloc.

“Este pentru masa. Pur si simplu, sa mancam. Preturile sunt piparate, dar vrei sa mananci. Anul trecut, erau mult mai ieftine prunele.“

“Preturile sunt foarte mari.“

Iar aceasta femeie spune ca a vrut sa faca gem din prune, dar cel mai probabil va renunta la idee in acest an.

“Comparativ cu anul trecut sunt scumpe. Erau 3, 5 lei. Ne infruptam cu frute proaspete. Rezerve nu ne putem face. Nu ne ajunge buzunarul.“

Responsabilii de la Ministerul Agriculturii sustin ca anul trecut s-au exportat 40 de mii de tone de prune, producatorii autohtoni incasand 9 milioane de dolari.

In acest an, pana acum s-au vandut peste hotare 30 de mii de tone, inregistrandu-se aceeasi suma. Si asta pentru ca, spun specialistii, fructele din acest an sunt mai calitative, astfel ca au fost vandute mai scump. In tara noastra, livezile cu prune ocupa o suprafata de peste 17 mii de hectare.