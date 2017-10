Prunele uscate din tara noastra au ajuns si pe mesele americanilor. Acestea sunt ambalate la Sireti, iar datorita unei afaceri puse la punct de 7 fermieri, fructele ajung si peste ocean: ”Ei sunt multumiti”

In hala situata la intrarea in Satul Sireti din raionul Straseni lucrul e in toi. Dupa ce fructele au fost scoase din frigider, incepe drumul acestora prin fabrica. Pentru inceput ajung pe linia de calibrare.

Andrei TURCU, TEHNOLOG: “Dupa calibrare punem conteinerul aici si-l spalam bine. Se gasteste la temperatura de 90 de grade timp de 45 de minute.”

Dupa ce au fost trecute prin baia de aburi, prunele devin moi, astfel incat samburii pot fi inlaturati cu usurinta. Pana atunci fructele sunt acoperite pentru aproape 24 ore cu o pelicula groasa pentru a creea un efect de sauna. Daca pruna este suficient de moale, samburii se scot cu mana, daca nu – lucratorii folosesc un aparat special.

“Luam pruna si o introducem in gaura asta si tot o data si apasam, iar o luam si tot asa”

“Daca pruna e prelucrata bine reusim sa scoatem pana la 100 de kg.”

“Nu prea reusim sa mancam pruna, merge toata in vase.”

Prunele isi continua drumul spre o instalatie in care sunt stropite cu glicerina si sorbat de potasiu – substante datorita carora fructele pot fi pastrate pana la un an.

Vera DARIE, TEHNOLOG: “De acum aici ele capata si luciu si dulceata.“

Dupa aproape 3 zile, drumul frunctelor prin fabrica se incheie in camera de ambalare.

Vera DARIE, TEHNOLOG: “Daca intra o fisura de aer, ele se altereaza repede si comod si se pastreaza mult mai bine, nu au acces microbii.”

Directorul fabricii este Valeriu Jaloba, unul din cei 7 producatori care au pus pe roate afacerea. Desi initial fiecare din ei avea cate o casa de uscare, de cand s-au asociat prelucreaza o cantite mult mai mare - in jur de 400 de tone de fructe anual. Le recolteaza din livezile proprii sau le cumpara de la sateni. Impreuna le-a fost mai usor sa-si gaseasca si piete de desfacere.

Valeriu JALOBA, DIRECTORUL FABRICII: “Exporturile se fac in Polonia, Romania Italia, peste ocean in statul New York ei au ramas multumiti, unde dupa anul nou o sa ne intoarcem macar cate un conteiner sa le trimitem.”

Prunele din Sireti nu le vom gasim pe rafturile magazinelor din tara, decat ascunse in tot felul de bomboane.

Valeriu JALOBA, DIRECTORUL FABRICII: “Pe piata noastra nu este asa intrebare, la noi se adreseaza cei care procura pentru anumite deserturi din pruna.’’

Cei sapte producatori si-au unit fortele in 2015. Ei au investit in aceasta afacere aproape 20 de milioane de lei, inclusiv 350 de mii de dolari obtinuti dintr-un grant oferit de Banca Mondiala prin proiectul Agricultura competitiva in Moldova. La fabrica din Sireti lucreaza 44 de muncitori.